UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta ilk maçını Galler ile oynayacak A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmandan 3 puan ile ayrılarak avantajlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi'nin düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galler - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü gruptaki ilk maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin sonunda hanesine 3 puan yazdırarak organizasyona avantajlı başlamak isteyen Ay-yıldızlılarda 6 isim, sakatlıklarından dolayı açıklanan aday kadrolarda yer almadı. Galler ile Cardiff City Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek millilerin maç bilgileri merak ediliyor. Peki Galler - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALLER - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galler - Türkiye maçı 6 Eylül Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadele TV8 ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

6 Eylül / 21:45 - Galler - Türkiye

9 Eylül / 21:45 - Türkiye - İzlanda

11 Ekim / 21:45 - Türkiye - Karadağ

14 Ekim / 21:45 - İzlanda - Türkiye

16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler

19 Kasım / 22.45 - Karadağ - Türkiye