EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mız, 3. maçında Çekya ile kozlarını paylaşacak. Tek amacı kazanmak olan Türkiye, bir üst tura çıkmak istiyor. Abdülkerim Bardakcı, sarı kart cezası sebebiyle maçta süre alamayacak. Volkspark Stadyumu'nda oynanacak maçta Istvan Kovacs düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Çekya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Avrupa Şampiyonası heyecanla bekleniyor. A Milli Futbol Takımı'mız, Çekya ile kozlarını paylaşacak. Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Çekya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çekya - Türkiye maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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ISTVAN KOVACS DÜDÜK ÇALACAK

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşılaşacak olan Türkiye, kazanması halinde gruptan çıkacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas oldu. VAR'da ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev yapacak.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

EURO 2024 gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükseliyor. Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali merak ediliyor. Türkiye, Çekya karşısında kazanırsa adını bir sonraki tura yazdıracak. Beraberlik olması halinde Portekiz'in Gürcistan karşısında kazanması beklenecek. Mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçları beklenecek.

TÜRKİYE'DE ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI

Galatasaray formasıyla 2 sezondur harika performans gösteren Abdülkerim Bardakcı, Gürcistan ve Çekya maçının ardından sarı kart cezalısı durumuna düştü. Bardakcı'nın yanı sıra sakatlık yaşayan Samet Akaydin'ın durumu da belirsiz. Geçtiğimiz maçta sakatlığı sebebiyle yer alamayan Mert Günok ve İrfan Can Kahveci'nin oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

EURO 2024 F GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU

Portekiz 6 puan Türkiye 3 puan Çekya - 1 puan Gürcistan 1 puan