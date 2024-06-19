EURO 2024'te heyecan ikinci etap maçlarıyla devam ediyor. Almanya'da 60 bin kişilik taraftar desteğiyle Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek liderliğe yerleşen Bizim Çocuklar, bu kez de Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - Portekiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Tarihimizde ilk kez bir açılış maçında galip gelen Bizim Çocuklar, Portekiz maçı öncesi moral depoladı. Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda ve Kerem'in golleriyle 3-1 yenen ay-yıldızlılar, tüm ülkeyi sevince boğdu. İlk maçların sonunda liderliğe yerleşirken Portekiz maçı ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Portekiz maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Türkiye - Portekiz maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN