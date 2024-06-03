Türkiye - İskoçya CANLI İZLE (Türkiye - İskoçya maçı A Spor canlı izle)

Ümit Milli Futbol Takımı'mız ile İskoçya, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2024- 20:01 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024- 20:01