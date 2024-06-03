Türkiye - İskoçya CANLI İZLE (Türkiye - İskoçya maçı A Spor canlı izle)
Ümit Milli Futbol Takımı'mız ile İskoçya, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2024- 20:01 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024- 20:01
Ümit Milli Futbol Takımı'mız, hazırlık müsabakasında İskoçya ile kozlarını paylaşıyor. Türkiye - İskoçya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE TÜRKİYE'NİN İLK 11'İ:
Doğan, Yasin, Ravil, Cihan, Enis, Bartuğ, Livan, Ahmet Can, Taha, Bertuğ, Uğur Kaan
TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - İskoçya maçı 3 Haziran Pazartesi günü saat 20:00'de başladı ve A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanıyor.