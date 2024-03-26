EURO 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'mız, Avusturya ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Avusturya - Türkiye mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Avusturya - Türkiye maçı 26 Mart Salı günü saat 22:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.
AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Avusturya: Schlager, Posch, Wöber, Danso, Mwene, Gregoritsch, Xaver Schlager, Seiwald, Laimer, Baumgartner, Schmid.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
Avusturya, Schlager'in golü ile öne geçti. pic.twitter.com/NUG3yb7jsQ— TRT Spor (@trtspor) March 26, 2024
🇹🇷⚽️GOOLL! HAKAN ÇALHANOĞLU!! Gözüne tutulan lazere rağmen çok net bir penaltı vuruşu! pic.twitter.com/JH4VrcAk2T— TRT Spor (@trtspor) March 26, 2024
Avusturya, Michael Gregoritsch'in attığı golle yeniden öne geçti. pic.twitter.com/ccq0uiaXUR— TRT Spor (@trtspor) March 26, 2024