A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi Avusturya ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

"Yarın bazı değişiklikler tabii ki olacak. Önemli test maçları oynuyoruz. 4 galibiyetle geliyor Avusturya, oturmuş bir kadroları ve belirli bir oyun kurguları var."

"Bugün düzgün bir şekilde uyursam ve dinlenirsem, sanırım Arda yarın ilk 11 başlayacak."

"Bu sene Avusturya Futbol Federasyonu'nun 120. yılı, iki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının da 100. yılı, iki ülke arasındaki iş anlaşmasının da 60. yılı. Bu tesadüflere dikkat çekmek istedim. Öte yandan Avusturya'da yaşayan 300 bin Türk vatandaşına da kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum."

"Macaristan maçına nazaran farklı bir kadro olacak. Farklı futbolcuları başlatmak istiyorum ve cesaretli bir takım görmek istiyorum. Son 20 metrede daha isabetli olan tarafın bizim olmamızı dilerim."

"Avusturya ve Macaristan iki farklı takım ancak baskıya uğramadıklarında 3+1 şeklinde çıkmaya çalışıyor iki takım da. Bizim için çok önemli bir test olacak, karşımızda son 4 maçını kazanmış bir takım var."

İŞTE MERİH DEMİRAL'IN SÖZLERİ:

"Macaristan maçında skor olarak yenildik ama oyun olarak iyiydik. Her şey yolunda, hocamız da bizimle yakından ilgileniyor. İnşallah yarın kazanarak bitiririz kampı."

"Sakatlık dönemimde milli takımdan uzak kaldım. Her oyuncu oynamak ister tabii ki. Şu anda sakatlığımı atlattım ve oynamaya da başladım, o yüzden çok mutluyum."

"Şu an gayet formda olduğumu düşünüyorum. Sakatlık yaşadığım dönem benim için çok zordu ama son 1 ayda tüm maçlarda oynadım. Şu anda daha tecrübeliyim, çok profesyonel yaşamaya çalışıyorum ve dikkat ediyorum. Yeni imajım hakkında da şu an böyle iyi gözüktüğümü düşünüyorum. Umarım siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur."