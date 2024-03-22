Türkiye U 21 Milli Takımı'mız hazırlık maçında sahneye çıkıyor. Levent Sürme'nin öğrencileri hazırlık karşılaşmasında Gürcistan U 21 Milli Takımı'nı Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda ağırlıyor.
Bu karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇTA İLK GOL
TÜRKİYE U 21 - GÜRCİSTAN U 21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye U 21 - Gürcistan U 21 maçı 22 Mart Cuma günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak ekrana geliyor.
İŞTE TÜRKİYE U21 TAKIMI'NIN İLK 11'İ:
Türkiye: Doğan Alemdar, Taha, Ahmetcan, Ravil, Yasin, Bartuğ Elmaz, Ömer Faruk Beyaz, Uğur Kaan Yıldız, Semih Kılıçsoy, Bertuğ Yıldırım, Enis Destan