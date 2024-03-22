Türkiye U 21 - Gürcistan U 21 CANLI İZLE

U 21 Milli Takım'ımız hazırlık maçında Gürcistan U 21 Milli Takımı'nı konuk ediyor. U 21 Milli Takımı'mızın bu hazırlık karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2024- 21:02