2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu lider bitiren A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'e direkt katılma hakkı elde etti.
Son dakika haberleri... A Milli Takım'ın EURO 2024'te giyeceği formalar belli oldu!
EURO 2024'te mücadele edecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın turnuvada giyeceği formalar belli oldu. İşte formalar...
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 18.03.2024- 15:40
A Milli Takım; 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan turnuva öncesi yapılan kura çekimine 2.torbadan katılacak.
Bizim Çocuklar F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Play-off C galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile mücadele edecek.