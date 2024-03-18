Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Milli maç izle

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 öncesinde hazırlık maçında Avusturya ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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A Milli Futbol Takımı'mız ile Avusturya, EURO 2024 öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avusturya - Türkiye maçı 22 Mart Cuma günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİY A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADRO

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Ferdi Kadioğlu

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı