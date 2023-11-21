U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5. maçında Ümit Milli Futbol Takımımız, sahasında Norveç U21 ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
TÜRKİYE - NORVEÇ İLK 11'LER
Türkiye U21: Doğan, Ayberk, Emir, Emin Bayram, Serdar Saatçı, Kazımcan, Aksel Baran, Yunus Emre Konak, Bartuğ Elmaz, Cihan Çanak, Erencan Yardımcı.
Norveç U21: Tangvik, Hjelde, Sjovold, Opsahl, Zafeiris, Arnstad, Mvuka, Nordas, Isak Hansen-Aaroen, Oppegard, Karlsbakk.
TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN? ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Norveç maçı 17 Kasım Cuma günü saat 19.45'te başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
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