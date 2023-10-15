Türkiye 4-0 Letonya (GENİŞ ÖZET İZLE) Bekle bizi Almanya!
Son dakika spor haberi: 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde A Milli Takım, Letonya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-0 kazanan ay-yıldızlılar, EURO 2024 biletini aldı. İşte mücadelenin detayları...
Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2023- 23:40 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023- 23:50
A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile kozlarını paylaştı.
Kritik maçta Vincenzo Montella'nın öğrencileri rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti.
A Milli Takım, bu galibiyetle EURO 2024'e gitmeyi garantiledi.
Ay-yıldızlıların galibiyet golleri 58. dakikada Yunus Akgün, 83 ve 90+2'de Cenk Tosun, 87'de Kerem Aktükoğlu'dan geldi.