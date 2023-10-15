A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki yedinci maçında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Letonya 'yı ağırlayacak.
A Milli Takım kritik sınavda! Türkiye, Euro 2024'e katılırsa kasayı dolduracak
A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Letonya ile oynayacağı karşılaşma tarihi bir öneme sahip. Milliler, Letonya engelini 3 puanla geçtiği takdirde diğer sonuçlara bakmadan Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek. Milli Takım bununla birlikte 3 puanın yanı sıra dev bir gelir elde edecek. İşte son gelişmeler...
Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Hırvatistan'ı Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 yenerek maç fazlasıyla grup liderliğine uzanan Türkiye Letonya önünde 3 puan alırsa gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.
Milliler böylece, Türk futbol tarihinde ilk kez üst üste 3 turnuvada yer alacak.