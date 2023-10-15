ÜÇLÜ AVERAJ İHTİMALİ

Grupta 6 maçını tamamlamış olan A Milli Takım; 5 maçı olan Hırvatistan'ın 3, yine 5 maçı olan Galler'in 6 puan önünde bulunuyor. A Milli Takım'ın ve Galler'in bu akşam kazanması halinde 6 puanlık fark korunsa da grup sonunda Galler ve Hırvatistan'ın son 2 maçını kazanması A Milli Takım gruptan çıkmasını engelleyemeyecek.