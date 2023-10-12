Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde ilk maçına çıkacak ay-yıldızlılar bu maçı kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Modric, Brozovic, Brekalo, Pasalic, Musa.

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkaçar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem, İrfan Can, Barış Alper.

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA? MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'mız, Hırvatistan'a konuk olacak. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak. 12 Ekim Perşembe günü oynanacak milli maç 21:45'te başlayacak.

AVRUPA TAKIMLARIYLA 535 KARŞILAŞMA

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 618 karşılaşmanın 534'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

ERTAÇ VE KENAN İLK KEZ

A Milli Futbol Takımı'nda Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus'tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

İLK MAÇI 2-0 KAYBETTİK

Türkiye ile Hırvatistan arasında grupta oynanan ilk karşılaşmayı Hırvatlar 2-0 kazanmıştı. Milli takım, Hırvatistan ile 12. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda bir galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi aldık. Türkiye, rakibiyle yaptığı 8 resmi maçın 5'inde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.

A MİLLİ TAKIM'IN FİKSTÜRÜ

Türkiye-Letonya: 15 Ekim 2023

Galler-Türkiye: 21 Kasım 2023