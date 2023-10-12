A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
HIRVATİSTAN - TÜRKİYE İLK 11'LER
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Modric, Brozovic, Brekalo, Pasalic, Musa.
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkaçar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem, İrfan Can, Barış Alper.
HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA? MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı'mız, Hırvatistan'a konuk olacak. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak. 12 Ekim Perşembe günü oynanacak milli maç 21:45'te başlayacak.
AVRUPA TAKIMLARIYLA 535 KARŞILAŞMA
Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 618 karşılaşmanın 534'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
ERTAÇ VE KENAN İLK KEZ
A Milli Futbol Takımı'nda Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus'tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.
İLK MAÇI 2-0 KAYBETTİK
Türkiye ile Hırvatistan arasında grupta oynanan ilk karşılaşmayı Hırvatlar 2-0 kazanmıştı. Milli takım, Hırvatistan ile 12. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda bir galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi aldık. Türkiye, rakibiyle yaptığı 8 resmi maçın 5'inde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.
A MİLLİ TAKIM'IN FİKSTÜRÜ
Türkiye-Letonya: 15 Ekim 2023
Galler-Türkiye: 21 Kasım 2023