2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacam A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulunuyor...

İşte o sözler:

Biraz kısa bir süremiz olsa da oyuncularımıza sahada görmek istediklerimizi anlattım. Öyle bir Türkiye göstereceğiz ki; geçmişe nazaran daha farklı işler yapan ve sahada daha farklı duran bir Türkiye olacak.

Yusuf Sarı çok istekli bir oyuncu ama bu maçta bizimle olmayacak. Bir sonraki maça onu yetiştirmek istiyoruz. Stoperde çok önemli 3 eksiğimiz var ama mevcut oyuncularımızla çok büyük bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum.

Türkiye ve İtalya, tarihsel olarak dünyanın en büyük tarihine sahip ülkesi son bin yıla baktığınızda. Kültürel olarak da birbirine yakın ülkeler. İtalyan olarak tabii ki mutluyum ancak Türk Milli Takımı'nın başında olduğum için de çok çok mutluyum.

İRFAN CAN KAHVECİ: ALMANYA'DA OLMAYI HAK EDİYORUZ

Ben kötü de girsem, her zaman kendimi geliştirmeye odaklanıyorum. Bu zamana kadar söylenenlere kulak asmadım dersem yalan olur ama çok da önemsemedim. Her hocanın farklı istekleri oluyor. Bu sene hocamızın istekleri benim oyunuma daha uygun. İnşallah böyle devam ederim.

Gruptaki en önemli maçlarımızdan biri. Rakipte de bizde de eksikler var. Aramızda Almanya'da olmak istediğimizi konuşuyoruz çünkü bu kadro orada olmayı hak ediyor. Önümüzdeki 3 maçtan en iyi sonuç alıp orada olacağımızı düşünüyorum.

Livakovic çok bir kaleci ama en önemlisi çok iyi bir karakter. Maçtan önce konuştuk ama umarım onu üzen taraf biz oluruz. Bizde de önemli ayaklar var.