Türkiye - Galler maçı öncesi A Milli Futbol Takım'ımızın teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulunuyor.
İşte Kuntz'un sözleri...
Türkiye - Galler maçı öncesi Stefan Kuntz açıklamalarda bulunuyor
Türkiye - Galler maçı öncesi A Milli Futbol Takım'ımızın teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulunuyor. İşte Kuntz'un sözleri...
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 18.06.2023- 18:45
Türkiye - Galler maçı öncesi A Milli Futbol Takım'ımızın teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulunuyor.