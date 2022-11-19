TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI CANLI 📺 | Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TRT 1 canlı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde A Milli Futbol Takımı'mız, Gaziantep'te oynanacak müsabakada Çekya'yı ağırlayacak. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye - Çekya müsabakası heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde A Milli Futbol Takımı'mız, Çekya ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Çekya maçı 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.

MUHETMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Samet, Ozan, Tayyip, Onur, Salih, İsmail, Arda, Kerem, Cengiz, Enes.

Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Zmrhal, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Navratil, Chytil.

MİLLİLERDEN 10 MAÇTA 4 GALİBİYET

Türkiye ile Çekya en son Euro 2016'da karşılaştı. Daha önce 10 kez karşı karşıya gelen iki ekibin maçlarında 5 kez Çekya galip gelirken, 4 kez Türkiye sahadan galibiyetle ayrıldı. 1 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Türkiye-Çekya hazırlık maçının ilk 5 dakikasını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği ve Çakır'ın aktif hakemlik kariyerini sonlandıracağı açıklandı.

CÜNEYT ÇAKIR'DAN JÜBİLE

Gaziantep'te oynanacak Çekya maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, jübilesini yapacak. Karşılaşmanın başlama düdüğünü çalacak olan Cüneyt Çakır, 5'inci dakika itibarıyla maçı durduracak ve jübilesini tamamlayacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, saha kenarında Cüneyt Çakır'a plaket takdim edecek.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha/hücum: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Fenerbahçe), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Emirhan İlkhan (Torino), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Orkun Kökçü (Feyenoord), Doğukan Sinik (Hull City), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Bozok (Trabzonspor)

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