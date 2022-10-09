A Milli Takım'ın EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oluyor | CANLI

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oluyor. Kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz...

EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'da kura çekimi yapılıyor. Kura çekimini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Türkiye'nin kura çekimine 4. torbadan katılacağı kura çekiminde torbalar şöyle:

1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

3. Torba: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

4. Torba: TÜRKİYE, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn

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