UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Faroe Adaları, A Milli Futbol Takımı'mızı konuk edecek. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde bir üst lige yükseldi. Namağlup devam eden Milliler, Faroe Adaları'nı da yenmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Türkiye maçı saat kaçta? Faroe Adaları - Türkiye maçı hangi kanalda?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Faroe Adaları ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Faroe Adaları - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FAROE ADALARI - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Faroe Adaları - Türkiye maçı 25 Eylül Pazar günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

STEFAN KUNTZ İLE 12. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 12. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 31 kez havalandırıp, kalesinde 12 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya ise 3-2 yenildi.

A Milli Takım, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0, üçüncü maçında Lüksemburg'u deplasmanda 2-0, İzmir'de Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip son maçında ise İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı.

TÜRKİYE 610. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçıyla tarihinde 610. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 332'si resmi, 277'si özel, toplam 609 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 145 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 260'ı deplasmanda, 266'sı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 827 gol attı, kalesinde 871 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 609 karşılaşmanın 526'sını Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 609 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

FAROE ADALARI İLE ÜÇÜNCÜ MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ilk maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi. Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı.

Milli Takım, Faroe Adaları ile 4 Haziran 2022'de oynadığı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçını ise 4-0 kazandı. Ay-yıldızlı ekibe rakibi karşısında ilk galibiyeti getiren goller, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'dan geldi.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes)

Savunma: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Ravil Tagir (Westerlo), Kaan Ayhan (Sassuolo), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha-forvet: Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Serdar Gürler, Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Umut Bozok (Trabzonspor), Halil Dervişoğlu