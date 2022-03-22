Portekiz - Türkiye maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Futbol Takımı'mız, Portekiz'e konuk olacak. Kritik mücadeleyi kazanarak adını bir üst tura yazdırmak isteyen milliler, kazanması halinde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibi ile eşleşecek. Peki, Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Portekiz - Türkiye maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Portekiz - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası elemeleri play-off turu maçında Portekiz'e konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - Türkiye maçı 24 günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIM PORTEKİZ MAÇI KADROSU AÇIKLANDI!

KALE: Altay Bayındır, Sinan Bolat , Uğurcan Çakır

SAVUNMA: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğu

FORVET: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok

İLK MİLLİ HEYECANI YAŞAYACAKLAR!

Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok bu sezon gösterdikleri üstün performansın ardından ilk kez Stefan Kuntz tarafından A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosuna dahil edildi.

PORTEKİZ'DE PEPE KADRODA YOK!

Portekiz Milli Takımı'nda Covid-19 testi pozitif çıkan eski Beşiktaşlı yıldız Pepe, kadrodan çıkartıldı. Karantina altına alınan Pepe'nin yerine kadroya Tiago Djalo dahil edildi.

PORTEKİZ'İN A MİLLİ TAKIM'IMIZ KARŞISINDAKİ KAMP KADROSU

Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Diogo Costa (FC Porto), Rui Patricio (AS Roma)

Defans: Cedric Soares (Arsenal FC), Joao Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting CP), Jose Fonte (Lille OSC), Tiago Djalo (Lille), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta Saha: Danilo Pereira (PSG), Matheus Nunes (Sporting CP), William Carvalho (Real Betis), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Otavio Monteiro (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City)

Forvet: Joao Felix (Atlético Madrid), Andre Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valência), Rafael Leao (AC Milan)