16 Kasım 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

TFF'ye dev Dünya Kupası geliri! A Milli Futbol Takımı'mız...

TFF’ye dev Dünya Kupası geliri!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 16.11.2021

A Milli Futbol Takımı'mızda gözler Karadağ maçına döndü. Milliler, 2022 Dünya Kupası'na katılmayı başarırsa kasasında 12 milyon dolar (120 milyon TL) gelir elde edecek.

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmamız durumunda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kasasına da önemli miktarda para girecek.

A Milli Futbol Takımımız, Play-Off'tan ya da lider olarak finallerin yolunu tutması durumunda FIFA'dan 2 milyon Dolar turnuvaya hazırlık ve 10 milyon Dolar da katılım payı alacak. Toplamda 12 milyon Dolar (120 milyon TL) gelir elde edilecek.

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmamız durumunda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kasasına da önemli miktarda para girecek. A Milli Futbol Takımımız, Play-Off'tan ya da lider olarak finallerin yolunu tutması durumunda FIFA'dan 2 milyon Dolar turnuvaya hazırlık ve 10 milyon Dolar da katılım payı alacak. Toplamda 12 milyon Dolar (120 milyon TL) gelir elde edilecek.
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