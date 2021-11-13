A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda CANLI puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada...
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mız sahasında Cebelitarık ile karşı karşıya geliyor. Yine aynı saatte başlayan mücadelede Norveç ise Letonya'yı konuk ediyor. Grubun diğer maçında Hollanda deplasmanda Karadağ konuk olacak. İşte Türkiye'nin yer aldığı G Grubu'ndaki canlı puan durumu...
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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, sahasında Letonya ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma öncesi 15 puanla 3. sırada bulunan millilerimiz, bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İşte G Grubu'ndaki CANLI puan durumu...
Grubun diğer maçlarında ise Norveç ile Letonya karşılaşıyor. Bir diğer maçta ise saat 22.45'te Karadağ ile Hollanda kozlarını paylaşacak.
İşte G Grubu'nda CANLI puan durumu:
1- Hollanda: 19
2- Norveç: 18
3- Türkiye: 18
4- Karadağ: 11
5- Letonya: 6
6- Cebelitarık: 1
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