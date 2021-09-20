SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz imzayı atıyor | CANLI

Son dakika spor haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz için imza töreni düzenliyor. Kuntz'un imza törenini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz için imza töreni düzenliyor. Kuntz için düzenlenen imza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım'dan sorumlu yönetici Hamit Altıntop katıldı.

Hamit Altıntop'un açıklamaları:

"KUNTZ İLE BERABER EN ÜST SEVİYEDE OYNAMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Eski milli futbolcu olarak böyle bir kararı vermekten, bu görevde bulunmaktan gurur duyuyorum. Bu zor görevi keyfe çevireceğimizden, sizleri de bu konuda ikna edeceğimizden eminim. Stefan Kuntz ile beraber, genç, modern ve taktiksel olarak en üst seviyede oynamayı hedefliyoruz. Stefan Kuntz, Almanya Ümit Milli Takımı'nda 5 yıl başarıyla görev aldıktan sonra A Milli Takım'ı çalıştırmayı hak etti. Almanya'da bu şansı bulamadı ama ikinci vatanında bu şansı biz ona veriyoruz."

"TÜRKİYE'DE FUTBOL KÜLTÜRÜNÜ VE SEVGİSİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ"

"Hedefimiz, Türkiye'de futbol kültürünü ve sevgisini artırmak. Yine statları doldurabilmek, eski heyecanı ve gururu tekrar yaşatabilmek. Doğru futbol deyimleriyle, doğru mesajları vermek."

"ŞENOL GÜNEŞ'TEN SONRA 25 HOCAYLA GÖRÜŞTÜK"

"Hedefimiz çok büyük. Türkiye'nin hedefinin büyük olması gerekir. Şenol hocamızla anlaşıp vedalaştıktan sonra 25 hocayla görüşüp konuştuk. Türkiye'nin yüksek bir albenisi var."

"BİLİM VE EĞİTİME ÇOK ÖNEM VERECEĞİZ"

"Son 5 maçın bir açıklaması yok. Bizim takımımız, hiçbir zaman bu kadar çaresiz ve donuk değildi. Şimdi değişim zamanı. Bilim ve eğitime çok önem vereceğiz. Stefan Kuntz'a her konuda yardımcı olacağız."

"YARDIMCI ANTRENÖLERİ EN KISA SÜREDE AÇIKLAYACAĞIZ"

"Stefan Kuntz'un kendi tercih ettiği iki yardımcısı olacak. Bizim de çalışmalarımız var, takımı ve oyuncuları iyi tanıyan bir hocamızın da ekipte olması öngörülüyor. En kısa zamanda açıklayacağız."

Nihat Özdemir'in açıklamaları:

"TÜRK FUTBOLU İÇİN YENİ BİR DÖNEME BAŞLIYORUZ"

Bugün, Türk futbolu için yeni bir döneme başlıyoruz. İnşallah Stefan Kuntz; Almanya için kayıp, Türkiye için ise bir kazanç olacaktır. Bugüne kadar olan katkıları için Şenol Güneş hocamıza teşekkür ediyorum. Çok değerli, dünya tecrübesinde ve unutulmayacak hizmetlerde bulundu."

"DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK İSTİYORUZ"

"Başaracaksak hep birlikte başaracağız. A Milli Takımımız, her şeyin üzerinde ve hepimizin vazgeçilmez tutkusudur. 20 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz, inşallah da başaracağız. Eğer Dünya Kupası'na katılamazsak gerekli dersleri çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine hazırlanacağız. Ne skor alırsak alalım çocuklarımızı, hocamızı tartışma konusu yapmayalım."

"KUNTZ İLE UZUN YILLAR ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

"Stefan Kuntz'u, yerli-yabancı meselesinin içine çekerek yıpratmayalım. Bayrak bir değerli hocadan, diğer değerli hocaya geçmiştir. Biz kendisine güveniyoruz, uzun yıllar çalışmak istiyoruz. En büyük yardımcısı Hamit Altıntop olacak."

SÖZLEŞME 3 YILLIK

"Stefan Kuntz'la olan sözleşmemiz 3 yıllık, her kontratta olduğu gibi yine tazminat maddesi olacak."

Stefan Kuntz'un açıklamaları:

"YENİDEN TÜRK BAYRAĞINA BAKARAK BAŞARILARIMIZI KUTLAYACAĞIZ"

"İlk söylemek istediğim şey; Hamit Altıntop beni aradığında duyduğum gurur. İşin büyük kısmının bundan sonra başladığını biliyorum. Bu imza töreninden sonra hepimiz tüm gücümüzle Norveç maçına hazırlanıp tamamen futbola odaklanacağız. Güç doluyum, pozitif enerji doluyum. Türk oyuncularının potansiyelini biliyorum. Bu oyunculara organizasyon ve bir yapı kazandıracağız. Öz güvenimizle yeniden Türk bayrağına bakarak başarılarımızı kutlayacağız."

"SERGEN'İ GÖRÜNCE KAHKAHALAR ATTIM"

"O zamanki kaptanım Rıza Çalımbay, Şifo Mehmet. Onları hatırlıyorum, Sergen'i görünce kahkahalar attım. Onun teknik direktör olması, şampiyon olmasına saygı duyuyorum."

"TÜRKİYE'NİN GURUR DUYACAĞI BİR TAKIM OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

"Mart ayındaki performans, bu işi almaya karar verdiğimde beni heyecanlandıran şey oldu. Takımın potansiyelini orada görmüş oldum. Yapacağım şey, o potansiyele tekrar nasıl ulaşabiliriz, bunu bulmak. Türk Milli Takımı için yapmak istediğimiz şey, bütün ülkenin gurur duyacağı bir takım oluşturmak."

"YARDIMCI ANTRENÖR OLARAK 4 İSİM ÜZERİNE ODAKLANIYORUZ"

"En Türk-Alman ya da en Alman-Türk olmak istiyorum. Yardımcım olarak Türkçe konuşan bir antrenörü tercih edeceğiz. 4 isim üzerine odaklanıyoruz"

DİĞER

MİLLİ TAKIM HABERLERİ