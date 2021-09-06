Hollanda Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda ile oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE O SÖZLER;



Yeniden başlıyoruz, Hollanda ile başlamıştık, Cebelitarık ile bitirdik. 11 puan ile bitirdik ilk periyodu, arkamızdan sürekli iki takım geliyor. Burada alacağımız 3 puan ile Norveç karşısına rahat gidebiliriz. Oynadığımız 5 maçta da galibiyet için oynadık, bunu istatistiklere bakarak anlayabilirsiniz. Yarın da kazanmak için sahaya çıkacağız.



Fiziki koşullar da bizi etkiliyor, kadroyu da ona göre yapıyoruz ama tüm takımın hazır olduğunu düşünüyorum. 26 kişilik bir kadroya sahibiz, 23 kişilik kadro olacak. 2 oyuncunun sıkıntısı var, yarın belli olacak.



Dışarıdan ''5 maçta 11 puan'' deseler, iyi deriz. Şans deniyor ama neler yaptığımızı biliyoruz.



Hollanda ile oynadığımız oyunu, diğer zayıf görünen takımlara oynasak daha farklı biterdi. Bazı maçlar da şansımız yanımızda değildi.



Hollanda ve Norveç ile oynadığımız 2 maçta gösterdiğimiz performansı diğer maçlarda göremedim, Karadağ maçında gösterdiğimiz oyun anlayışından memnunum.



İpler bizim elimizde. Hollanda ve Norveç maçları belirleyici olacak.



Hollanda'yı yenersek, ''işler bitti'' diyemeyiz. Norveç maçını da kazansak, ''bitti'' diyemeyiz. Diğer maçlarda 4 puan aldığımız için garanti diyemiyoruz.

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