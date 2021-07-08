A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş konuşuyor | CANLI

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Güneş'in açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"FUTBOLCULARIMIZ VE MİLLETİMİZ BU SONUCU HAK ETMEDİ"

"Ne futbolcularımız ne de milletimiz bu sonucu hak etmedi."

"OYUNCULARIM HALA ÜZGÜN"

''Bu bir teslimiyet değildir. Oyuncularımın da hala üzüntüsünün var olduğunu görüyorum. Bütün oyuncularla tek tek konuştum. Onların da görüşlerini ve analizlerini almış oldum. Sert eleştirileriniz oldu ama bunları anlıyorum. Biz de içimize sindiremiyoruz. Haklısınız ama sorunu bir kenara atmak yerine nasıl bir yol çizeceğimizi konuşmamız gerekiyordu."

"SIRADAN BİR TAKIM DEĞİLİZ"

''Herkes şunu bilsin ki sıradan bir takım değiliz. Ama nereden nereye geldiğimizi biliyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda yer almak ve Dünya Kupası'na gitmek hedeflerimizdi ve ilkini başardık. Ancak başarılı olamayınca tatmin de olamadık. Turnuvanın başlangıcına kadar hiçbir sorunumuz yoktu. Belki rehavet denebilir belki de öz güven fazlalığı olabilir. Sizin saydığınız nedenlere katılıyorum. İtalya maçındaki oyunumuzun başında sorun yoktu ama sonra mahkumiyete döndü. Bu nedenle değişiklik de yaptım. Maç bittiğinde İtalya'nın da dinamik ve iştahlı oluşu bu sonucu getirdi.''

"ÖZ GÜVEN KAYBI YAŞADIK"

''Favori takımlar arasında değiliz ama favoriler arasına girmek istiyoruz demiştim. İtalya maçını kazanırsak önümüz açılır diye düşünüyorduk ama oyuncular alınan sonuçtan olumsuz etkilendiler. Öz güven kaybı oldu. Galler maçında en başından beri oyunda değildik. Kazanması gereken bir takım olarak istediğimiz oyunu oynayamadık. Yediğimiz goller oyundan ne kadar koptuğumuzu gösteriyordu.

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMADIK"

"Asıl hedef olan Dünya Kupası'na katılmamız önemli. Oyuncularımızın özverili olması gerekiyor. Özeleştiri yapacak olursam; tüm analizleri oyunculara görüntülü ve raporlu bir şekilde gönderdik. Çok emek verdiğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik ama karşılığını alamadık, bu da bizi çok üzdü."

"YIKILMADIK, YIKILMAYACAĞIZ"

"Şartlar ne olursa olsun yıkılmadık, yıkılmayacağız"

"HERKESİN GURUR DUYDUĞU TAKIMI GERİ GETİRECEĞİZ"

''Buraya çok çalışarak geldik. Bizi tekrar ayağa kaldıracak olan budur ve tekrar çok çalışmak zorundayız. 'Bizim Çocuklar' derken herkes bizim çocuğumuz, her insanımızın başarılı olmasını istiyoruz... Ama bu çocuklar kaybettiğinde de bizim çocuklarımız. Konuşup tartışalım ama bunu yaparken yaralamayalım. Kimsenin eleştiri hakkını elinden alamayız. Ortak düşünce va çalışmayla yola devam etmeliyiz. Oyunumuzu ileriye taşıyacak seviyemiz var. İçimize sinmeyen bu tabloyu unutturacağız. Göreve geldiğimden beri 29 maçta 6 mağlubiyet aldık. Bunun 3'ünü Avrupa Şampiyonası'nda aldık. Beklentiyi büyüten de biziz. Turnuvada 3 maçı kaybeden de biziz. Düzeleceğimize inancımız tam. Herkesin gurur duyduğu takımı geri getireceğiz. Bugüne kadar adil, açık ve samimi olduk. Biz biriz, birbirimizin karşısında değiliz. Yetkimizi, sorumluluğumuzu hep bildik. Ama son kaybettiğimiz maçların da muhakemesini yapacağız.''

"FUTBOL ARTIK DETAYLARLA SONUÇ GETİREBİLİYOR"

''Turnuvanın genç takımlarından biri olarak ders çıkardık. Yaşlı oyuncu, tecrübeli anlamına gelmez. Futbol artık küçük işlerle, detaylarla sonuç getirebiliyor. Sizin eleştirilerinizi de bunlara katabiliriz. Futbolcu seçimi, fizik gibi detaylar sonucu belirleyebiliyor. Başarı için daha çok konuşulması ve tartışılması gereken bir dönem. Finalde olmayan Fransa, Portekiz, Belçika, Hollanda gibi takımlara baktığımızda bizim de olmamamız normal. Bunu başarabilmek için ne yapılması gerektiğini konuşmamız gerekiyor.''

"BENİ YIPRATABİLİRSİNİZ AMA OYUNCULARIN YIPRANMASINI İSTEMİYORUM"

''Başımız dik, alnımız ak. Ama çok çalışacağız. Bana yapılan hiçbir eleştiri veya saldırı aldığımız sonuçların yarattığı üzüntüden fazla değil. Daha kötü günler gördüm. Beni de yıpratabilirsiniz ama oyuncuların yıpranmasını istemiyorum.''

"DÜNYA KUPASI'NA ULAŞACAĞIZ"

''Nereden geldiğimizi ve bundan sonra ne yapacağımızı biliyoruz. Tabloda bir takım değişimler olacak. Değişimlerin ne olacağını sizinle sonra paylaşacağım. Bu tabloyu yarım bırakmayacağız ve fırça darbelerimize dikkat ederek bu tabloyu tamamlayacağız. İkinci hedefimiz olan Dünya Kupası'na ulaşacağız.

"BAŞARISIZLIĞIMIZIN ANALİZİNİ YAPIYORUZ"

Başarısızlı��ımızın analizini yapıyoruz, yaptık, yapacağız. Beni istemeyenler, eleştirenler de var ama yalnız hissettirmeyen çok büyük bir kesim de var. Ben her bıraktığım oyuncuya üzülüyorum, kendilerine de söylüyorum. Sevmek, saymak başka bir şey ama iş başka bir şey.''

"KULÜP TAKIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

''Kulüp takımı düşünmüyorum. Bulunduğum yer benim için rahatsız edici değil. Elimizde iyi bir oyuncu grubu var. Onlarla birlikte Dünya Kupası'na katılacağımızı düşünüyorum.''

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