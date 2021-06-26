26 Haziran 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu A Milli Takım'a gidiyor!

Belözoğlu milli takım yolunda! Şenol Güneş davet etti
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Emre Belözoğlu, Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe soyunmuştu. Başkan Ali Koç, sezon sonunda Belözoğlu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. O dönemden bu yana suskunluğunu koruyan Emre hoca, Şenol Güneş'in daveti üzerine A Milli Takım'ın yolunu tutacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de son 10 hafta teknik direktör olarak görev yaptıktan sonra Başkan Ali Koç tarafından yola devam edilmeme kararı alınan Emre Belözoğlu, A Milli Takım'ın teknik kadrosuna katılıyor. Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerle yolları ayırdıktan sonra Çeşme'de tatil yapan Belözoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi. Güneş, Belözoğlu'na, "Seninle çalışmak istiyorum. Dünya Kupası yolculuğunu beraber yapalım" dedi. Bu teklife Emre Belözoğlu sıcak baktı. Önümüzdeki hafta Ay-Yıldızlı ekibin patronu ile bir görüşme daha yapacak olan 40 yaşındaki çalıştırıcı, son kararını açıklayacak. Bu arada Şenol Güneş'in, ekibine bir ismi daha katacağı öğrenildi.

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