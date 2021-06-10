10 Haziran 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye - İtalya maçı öncesi Giorgio Chiellini açıklamalarda bulundu!

Chiellini: Türkiye'nin bizi zor duruma düşürecek oyuncuları var!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

'ın açılış maçında karşılacağı 'da milli futbolcu , medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli savunmacı, " çok güçlü bir takım. Kadrolarındaki birçok futbolcuyu tanıyoruz. Bizi zor duruma düşürebilecek özellikler var" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Milli Takımı oyuncularından , 'nda oynanacak olan - İtalya maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Chiellini'nin açıklamaları:

"Türkiye çok güçlü bir takım. Kazanmaya çalışacağız. Kadrolarındaki birçok futbolcuyu tanıyoruz. Bize zor duruma düşürebilecek özellikler var. Tutkulu bir takımlar. Ancak biz de galibiyetle başlamak istiyoruz ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

"Çok önemli bir turnuvaydı 2018'deki Dünya Kupası. maçı bizim için hayal kırıklığı oldu ama sonrasında büyük motivasyon kaynağı haline geldi. O zaman da 'nda oynanan oyuncular hiç hoş karşılanmamıştı."

"Aslında garip bir duygu. Maçların gidişatını biliyorsunuz. Aynı şekilde Türkiye için de geçerli. Harika bir akşam olacak. Bu maça biz çok iyi hazırlandık, çok iyi çalıştık. günkü maçta neden böyle olmasın diye düşünüyoruz."

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