02 Haziran 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Türkiye - Ukrayna CANLI

Türkiye - Ukrayna CANLI
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

Ümit Milli Takımımız, öncesi hazırlık maçında Ukrayna ile karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 20.00'de başladı ve ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi canlı izlemek için...

Ümit Milli Takımımız, öncesi hazırlık maçında Ukrayna ile karşı karşıya geliyor. Mücadele ekranlarından canlı yayınlanıyor.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanan ve 12 gündür 'da kampta olan , 'da Ukrayna ile özel maçta karşılaşıyor.

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ÜMİT MİLLİ TAKIM'IN İLK 11'İ

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2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri hazırlıklarına devam eden Ümit Milliler, Ukrayna ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

'ın yöneteceği karşılaşma, saat 20.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde I Grubu'nda yer alan Ay yıldızlı ekip; Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile karşılaşacak. Milliler, ilk maçını 3 Eylül'de sahasında Belçika ile yapacak.

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