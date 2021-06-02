Türkiye - Ukrayna CANLI
Ümit Milli Takımımız, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi hazırlık maçında Ukrayna ile karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 20.00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi canlı izlemek için...
Ümit Milli Takımımız, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi hazırlık maçında Ukrayna ile karşı karşıya geliyor. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanan ve 12 gündür Riva'da kampta olan Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul'da Ukrayna ile özel maçta karşılaşıyor.
ÜMİT MİLLİ TAKIM'IN İLK 11'İ
Berke, Bünyamin, Cemali, Ravil, Gökdeniz, Umut, Ömer Faruk, Erkan Eyibil, Erkan Süer, Ali Akman, Furkan.
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri hazırlıklarına devam eden Ümit Milliler, Ukrayna ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşma, saat 20.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
Avrupa Şampiyonası elemelerinde I Grubu'nda yer alan Ay yıldızlı ekip; Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile karşılaşacak. Milliler, ilk maçını 3 Eylül'de sahasında Belçika ile yapacak.
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