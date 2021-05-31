Türkiye - Gine CANLI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 3 maçta 7 puan toplayan A Milli Takım, başarılı grafiğini 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da sürdürmek istiyor. Antalya'da EURO 2020 için kampa giren ay-yıldızlılar, Gine ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde....

Antalya'da EURO 2020 için kampa giren ay-yıldızlılar, Gine ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde....

TÜRKİYE - GİNE MAÇI 11'LERİ

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan, Ozan Kabak, Rıdvan, Mahmut, İrfan Can, Dorukhan, Cengiz, Abdülkadir, Enes

GİNE: Keita, Mohamed Ali Camara, Sow, Pogba, Konate, Mamadou, Sylla, Cisse, Conte, Barry, Jose Kante

TÜRKİYE - GİNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Gine maçı saat 20:00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

GİNE İLE İLK MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Gine ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce Afrika temsilcileriyle 23 kez rakip olan milli takım, Gine maçıyla birlikte tarihindeki 90. farklı ülkeyle karşılaşmış olacak.

2021 YILINDAKİ BEŞİNCİ MAÇ

A Milli Takım, Gine karşılaşmasıyla 2021 yılındaki beşinci maçına çıkacak. Milliler, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

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