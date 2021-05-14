Şenol Güneş A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunu açıkladı! 3 isim ilk kez...

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, online olarak basın toplantısı düzenledi. Güneş, EURO 2020 öncesinde A Milli Takım'ın 30 kişilik geniş aday kadrosunu duyurdu. Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu; Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz, ilk kez aday kadroya çağrıldı. Ayrıca Fenerbahçe'den Caner Erkin kadroda yer almazken, deneyimli teknik adam bu tercihinin sebebini de açıkladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, online olarak basın toplantısı düzenliyor. Açıklamaları CANLI olarak haberimizde okuyabilirsiniz.

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Güneş'in açıklamalarından satır başları:

Biz büyük bir ülkeyiz. Türk Milli Takımı da bu ülkeyi temsil ediyor. Milli Takım, benim için her şeyden önemlidir. Onu korumak hepimizin görevi. Başarılarımızla moral ve güven artacaktır. Beklentileri de yükselttiğimizi biliyoruz. Biz aileyiz, ötekiler değiliz. Farklılıklarımız olacak ama bütünlüğümüz bozulmayacak. Tartışacağız ama birlikte yarışacağız. Gençlerimize güveniyoruz. Doğru olacağız ve birçok şeyi düzelteceğiz. ürkiye kazanırsa, biz de kazanacağız ilkemiz var. Türkiye için kazanmak istiyoruz. Büyük hayallerimiz iiçin büyük adımlar atmak istiyoruz. Kadromuz 30 kişi olacak, 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa gireceğiz. 10 Haziran'da Roma'ya gideceğiz, 11 Haziran'da ilk maçımıza çıkacağız.

"CANER ERKİN DEFANSİF AÇIDAN ZAYIF"

Sakat olan Cenk Tosun bizimle olmayacak. Halil Dervişoğlu'nu görmek istiyoruz. Kerem Aktürkoğlu'nu da yakından çalışmayla göreceğiz. Caner Erkin bizim için değerli bir oyuncu ama oyun olarak bize düşündüğümüz verimin altında kaldı. Defansif yönü zayıf kaldı. Orada daha ileriye dönük düşündük. Rıdvan Yılmaz'ı düşündüm. Cengiz Ünder oynamıyor ama iyi çalışıyor. Mert Günok oynamıyor ama bizim için önemli. O yüzden dedim ki hizmet eden de çağrılmayanlardan da yeniden çağırabiliriz. Şu an elimizde en iyi olarak bu oyuncuları kullanabileceğimizi düşündüğümüz için bu kadroyu açıkladık. Her oyuncuyu 1 Haziran'daki listeye kadar alabiliriz. Antalya kampı sonrasında kadro 26'ya inecek.

İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN 30 KİŞİLİK KADROSU

Kaleci: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz.

Orta saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.

Forvet: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.

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