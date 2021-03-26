26 Mart 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş Norveç-Türkiye maçı öncesi konuştu! "İyi sonuçla ayrılmak istiyoruz"

Güneş'ten Norveç maçı yorumu! İyi bir sonuçla...
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 Giriş Tarihi: 26.03.2021

2. maçında A Milli Futbol Takımımız, ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde teknik direktör açıklamalarda bulundu. Güneş, "Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." dedi. | Son dakika haberleri

2. maçında 'e konuk olacak A Milli Futbol Takımımızda teknik direktör açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş'in o sözleri:

Norveç'in son yıllarda yükselen bir değeri var. Dünya çapında oyuncularını piyasaya sürdüler. Kıran kırana bir maç olacak. maçı ne kadar önemliyse, bu maç da aynı şekilde önemli bizim açımızdan.

Önümüze çıkan engelleri aşarak güçleniyoruz. Bazen şanssızlıklar da yaşayabiliyoruz. Güçlü rakibe karşı oynadık, seyahat yaptık. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Norveç karşısında hem fizik gücümüzü, hem moral gücümüzü, hem iman gücümüzü kullanacağız.

Dünya Kupası futbolun en üst organizasyonu. Bütün sporcuların hepsinin kendini dünya piyasasına sunabileceği, aynı zamanda sportif yarışta ülkeni ve insanını tanıtabilecek bir yere gideceğiz. O yüzden bu turnuvaya katılmak bizim için çok önemli.

Başından beri aile havasını kurmaya çalıştık. Her katılan arkadaşımız da buna katkıda bulunuyor. Biz 'yi temsil ediyoruz. Umutlu bakıp, mutlu dönmek istiyoruz.

Kampın ilk gününde İrfan Can ve Nazım ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra Zeki çıktı, Merih de düzelmedi. 4 tane oyuncu burada yok. Burada olanlar arasında da 1-2 sorunumuz var. Bir karar vereceğiz.

Hangi kaleciyi oynatsam hakkını vereceğini düşünüyorum. 4 kalecim de bir kaleci gibi, birbirlerinin duygu ve düşüncelerini paylaşıyorlar. Başlarda hataları vardı ama her geçen gün iyiye gidiyorlar. Hiçbir hatadan sonra yıkılmıyorlar, pes etmiyorlar.

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