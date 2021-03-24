24 Mart 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Türkiye-Hollanda maçında hat-trick yapan Burak Yılmaz'ın tek rakibi Ronaldo!

Burak'ın tek rakibi Ronaldo! Hat-trick sonrası...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 'yı konuk eden A Milli Takım, mücadeleden 4-2 galibiyetle ayrılırken Burak Yılmaz hat-trick yaptı. Deneyimli golcü, 2000 yılından bu yana Hollanda'ya 5 gol attı ve Portakal'lara en çok gol atan oyuncu oldu.

Burak Yılmaz, Ay-Yıldızlılar'ın 2022 Dünya Kupası ön eleme serüvenine iyi bir başlangıç yaptı.

Yıldız futbolcu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında öne geçirirken, 35'te penaltı vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi. 81. dakikada bir de serbest vuruştan fileleri havalandırdı ve hat-trick'e imza attı .

Burak böylece 'ya karşı oynadığı üst üste 3 maçta da ağları sarstı.

HOLLANDA'YA EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU OLDU

Ayrıca Burak Yılmaz, 2000 bin yılından bu yana kadar Hollanda'ya en fazla gol atan (5) futbolcu oldu. 'nun ise Hollanda'ya 4 golü bulunuyor.

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