Türkiye-Hollanda maçında hat-trick yapan Burak Yılmaz'ın tek rakibi Ronaldo!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı konuk eden A Milli Takım, mücadeleden 4-2 galibiyetle ayrılırken Burak Yılmaz hat-trick yaptı. Deneyimli golcü, 2000 yılından bu yana Hollanda'ya 5 gol attı ve Portakal'lara en çok gol atan oyuncu oldu.

Burak Yılmaz, Ay-Yıldızlılar'ın 2022 Dünya Kupası ön eleme serüvenine iyi bir başlangıç yaptı.

Yıldız futbolcu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında Milli Takımı öne geçirirken, 35'te penaltı vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi. 81. dakikada bir de serbest vuruştan fileleri havalandırdı ve hat-trick'e imza attı .

Burak böylece Hollanda'ya karşı oynadığı üst üste 3 maçta da ağları sarstı.

HOLLANDA'YA EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU OLDU

Ayrıca Burak Yılmaz, 2000 bin yılından bu yana kadar Hollanda'ya en fazla gol atan (5) futbolcu oldu. Cristiano Ronaldo'nun ise Hollanda'ya 4 golü bulunuyor.

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