24 Mart 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Atatürk Olimpiyat Stadyumu 2 bin 779 gün sonra A Milli Takım'a kapısını açtı

Olimpiyat Stadı'nda 2 bin 779 gün sonra milli heyecan
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

ilk maçında A Milli Takım, Hollanda'yı ağırladı. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanırken, statta 2 bin 779 gün sonra milli heyecan yaşandı.

ilk maçında , Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya geldi. Böylece Olimpiyat Stadyumu'nda 2 bin 779 gün sonra milli heyecan yaşandı. A Milli Takım düzeyinde son maç 14 Ağustos 2013 tarihinde oynandı. Gana ile yapılan özel karşılaşma 2-2'lik skorla sona ererken, golleri Burak Yılmaz ile Umut Bulut attı.

Türkiye'nin en büyük stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ilk milli maç Almanya ile 8 Ekim 2005'te yapıldı. Almanya ile oynanan özel karşılaşmayı Milliler, Halil Altıntop ve Nuri Şahin'in golleri ile 2-1 kazanmıştı.

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