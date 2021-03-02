02 Mart 2021, Salı
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A Milli Takım'ın hazırlık maçları belli oldu!
Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın hazırlık maçları belli oldu. Ay yıldızlılar bu mücadelelerde Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.
A Milli Takım'ın hazırlık maçları belli oldu. Ay yıldızlılar bu mücadelelerde Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.
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