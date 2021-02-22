22 Şubat 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Türkiye-Hırvatistan | CANLI

Türkiye-Hırvatistan | CANLI
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 Giriş Tarihi: 22.02.2021

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na (EuroBasket) katılmaya hak kazanan 'mız, D Grubu son maçında ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız ile karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR

İlk çeyrek: 21-21 Hırvatistan

İkinci çeyrek oynanıyor: Türkiye 29-29 Hırvatistan

HABER GÜNCELLENMEKTEDİR.

MİLLİLER 999. MAÇINA ÇIKTI

2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki altıncı maçında Hırvatistan ile karşılaşan , tarihindeki 999. maçına çıktı.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 85 yıllık tarihinde 998 karşılaşmaya çıktı. Bunların 512'sini kazanan Türkiye, 485 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

TÜRKİYE HIRVATİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan Türkiye Hırvatistan maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşma NTV'den canlı olarak yayınlanıyor.

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