Türkiye-Hırvatistan | CANLI
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na (EuroBasket) katılmaya hak kazanan A Milli Basketbol Takımı'mız, D Grubu son maçında Hırvatistan ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.
CANLI SKOR
İlk çeyrek: Türkiye 21-21 Hırvatistan
İkinci çeyrek oynanıyor: Türkiye 29-29 Hırvatistan
MİLLİLER 999. MAÇINA ÇIKTI
2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki altıncı maçında Hırvatistan ile karşılaşan A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 999. maçına çıktı.
Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 85 yıllık tarihinde 998 karşılaşmaya çıktı. Bunların 512'sini kazanan Türkiye, 485 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
TÜRKİYE HIRVATİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan Türkiye Hırvatistan maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşma NTV'den canlı olarak yayınlanıyor.
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