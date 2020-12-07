Trabzonspor - Sivasspor maçı sonrası Abdullah Avcı konuştu: Gelişen bir takım var
Süper Lig'in 11. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Gelişen bir takım var, berabere kaldık ama oyun olarak daha çok tatmin eden bir takım var." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında konuştu. Puan kaybına rağmen ilk 2 maçına göre oyundan daha memnun olduğunu söyleyen Avcı, "3. hafta daha olumlu mesajlar veren bir takım vardı. Rakibimizin fizik kalitesi yüksek, tamamen kenar ortalarla oynayan bir takım. İlk yarı biterken bir geçişle önde kapattık. 2. yarı itibarinin başlangıcında Ömür ile doğru bir organizasyon var, sonra 72-73'te yine maçı koparabilecek bir pozisyon yakaladık.
Bazen direk oyunlar oynandı, rakibi biraz daha koşturabilsek daha iyi olabilirdi. Bir kenar pozisyonunda gol yedik. Bütüne baktığımızda, gelişen bir takım var, berabere kaldık ama oyun olarak daha çok tatmin eden bir takım var. Bunlar bu işin içinde var, içeride berabere kalıyorsun, haftaya deplasmanda kazanabilirsin. Bugün berabere kaldığımız maç, kazandığımız 2 maça göre beni daha çok memnun etti." dedi.
"BAZI ŞEYLER HEMEN OLMUYOR"
Zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan teknik adam, "PlayStation'da bile oynasan oyun çok çabuk gelişecek bir şey değildir. Bazı şeyler hemen olmuyor. Belki biraz daha böyle devam edecek. Savunmamız şu an itibariyle doğru duruyor. Hepsi bir anda gelişecek şeyler değil, tahtaya da yazsan, bilgisayara da çizsen olmaz, insanlar sabırlı olmalı. 3 haftada olmaz, belki 15 hafta daha çalışacağız. Ligin en çok gol yiyen takımından, pozisyon vermeyen ve 1 gol yiyen takıma döndük. Yavaş yavaş gelişecek." ifadelerini kullandı.
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