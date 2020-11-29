29 Kasım 2020, Pazar

MİLLİ TAKIM

Hollanda-Türkiye | CANLI

Hollanda-Türkiye | CANLI
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

A , EuroBasket 2022 Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki 4. maçında ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin anbean aspor.com.tr'de...

EuroBasket 2022 Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden A 'mız, D Grubu'nda 4. maçına karşısında çıkıyor.

Grupta ilk 3 maçında galibiyet alamayan A Milli Takım, Hollanda karşısında kazanmak için parkeye çıkıyor.

CANLI SKOR

İlk çeyrek sonucu: Hollanda 14-24

İkinci çeyrek: Hollanda 37-41 Türkiye (İlk yarı sona erdi))

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda - Türkiye maçı saat 17.00'de başladı ve NTV'den canlı yayınlanıyor.

ORHUN ENE YÖNETİMİNDEKİ 19. MAÇ

A Milli Takım, ikinci kez başantrenörlük koltuğuna oturan yönetiminde 19. maçına çıkıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından görevden alınan yerine getirilen Ene, 2011 yılında milli takımın başında 17 müsabakaya çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçların 8'ini kazanırken, 9'unda rakiplerine mağlup oldu.

İKİNCİ DÖNEMİNE YENİLGİYLE BAŞLADI

Orhun Ene, A Milli Takım başındaki ikinci dönemine yenilgiyle başladı.

Ene yönetimindeki milli takım, FIBA 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'a 79-62 yenildi.

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