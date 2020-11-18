18 Kasım 2020, Çarşamba
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UEFA Romanya-Norveç maçı kararını açıkladı
UEFA, corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenen Romanya-Norveç mücadelesinin kararını açıkladı. Norveç Milli Takımı'nda forma giyen Galatasaray'ın yıldız ismi Omar Elabdellaoui'nin de son testi pozitif çıkmıştı. Milli takımın, Osla'da karantinada olması ve 5 gün seyahat yasağı almasının ardından hükmen mağlup sayıldığını duyurdu. İşte detaylar...
Uluslar Ligi'nde takım halinde Oslo'da karantinada kalan ve Romanya maçı ertelenen Norveç'e UEFA tarafından hükmen mağlubiyet verildi. Galatasaraylı oyuncu Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Norveç'e seyahat yasağı getirilmişti. Bu kararın ardından grupta son sırada kalan Kuzey İrlanda da küme düştü.
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