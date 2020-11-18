18 Kasım 2020, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

UEFA Romanya-Norveç maçı kararını açıkladı

Norveç'e hükmen şoku! Omar Elabdellaoui...
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 Giriş Tarihi: 18.11.2020

, corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenen Romanya- mücadelesinin kararını açıkladı. Norveç Milli Takımı'nda forma giyen Galatasaray'ın yıldız ismi Omar Elabdellaoui'nin de son testi pozitif çıkmıştı. Milli takımın, Osla'da karantinada olması ve 5 gün seyahat yasağı almasının ardından hükmen mağlup sayıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Uluslar Ligi'nde takım halinde Oslo'da karantinada kalan ve Romanya maçı ertelenen 'e tarafından hükmen mağlubiyet verildi. Galatasaraylı oyuncu Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Norveç'e seyahat yasağı getirilmişti. Bu kararın ardından grupta son sırada kalan da küme düştü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Lille'den temsilcilerimize destek! İşte o paylaşım Lille'den temsilcilerimize destek! İşte o paylaşım
Macaristan-Türkiye saat kaçta ve hangi kanalda? Macaristan-Türkiye saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Takım Macaristan maçına hazır A Milli Takım Macaristan maçına hazır
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör