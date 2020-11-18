UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım'ımız, Macaristan karşısında son maçına çıkıyor. Macaristan ve Rusya'nın 8 puanı bulunan grupta Türkiye 6 puanda bulunuyor. Eğer millilerimiz maçı kazanır ve Rusya da Sırbistan'a puan kaybederse grubu lider olarak bitirecek. Dev karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Mücadelenin tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de... | Son dakika Milli Takım haberleri

A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar B Ligi'nde son maçına Macaristan deplasmanında çıkıyor. Ay-yıldızlılar, grupta çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Dev karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Mücadelenin tüm detayları aspor.com.tr'de...

MACARİSTAN - TÜRKİYE İLK 11'LER

Macaristan: Dibusz, Lang, Hangya, Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic.

Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun.

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin deplasmanda Macaristan ile karşılaşacağı maç TSİ 22.45'te başlayacak ve zorlu mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE İLE MACARİSTAN 14. RANDEVUDA!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta bu akşamki rakibi Macaristan ile tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında 7'si resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 26 golle yanıt verdi.

A MİLLİ TAKIM'IN 586. SINAVI

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte tarihindeki 586. maçına çıkacak. Milliler, 312'si resmi, 273'ü özel olmak üzere olmak üzere oynadığı müsabakalarda 222 kez sahadan galip ayrılırken, 223 kez de mağlup oldu. 140 maçta da berabere kaldı. Milli Takım toplam 775 gol atarken, kalesinde 835 gol gördü.

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