UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım'ımız, Macaristan karşısında son maçına çıkıyor. Macaristan ve Rusya'nın 8 puanı bulunan grupta Türkiye 6 puanda bulunuyor. Eğer millilerimiz maçı kazanır ve Rusya da Sırbistan'a puan kaybederse grubu lider olarak bitirecek. Mücadelenin tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de... | Son dakika Milli Takım haberleri

A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar B Ligi'nde son maçına Macaristan deplasmanında çıkıyor. Ay-yıldızlılar, grupta çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Mücadelenin tüm detayları aspor.com.tr'de...

MACARİSTAN - TÜRKİYE İLK 11'LER

Macaristan: Dibusz, Lang, Hangya, Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic.

Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun.

İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Budapeşte'de Macaristan'a konuk olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, Rusya ile oynanan son karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin Rusya ile oynadığı grup maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyunculardan Cengiz Ünder cezalı olması, Zeki Çelik de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Kaan Ayhan ve Okay Yokuşlu ise yedekler arasında forma bekledi.

Deneyimli teknik adam, bu dört ismin yerine Ozan Kabak, Nazım Sangare, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans verdi.

TÜRKİYE İLE MACARİSTAN 14. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta rakibi Macaristan ile tarihinde 14. kez karşı karşıya geliyor. İki ülke A milli takımları arasında 7'si resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 26 golle yanıt verdi.

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin deplasmanda Macaristan ile karşılaşacağı maç TSİ 22.45'te başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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