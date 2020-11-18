A Milli Takımı'mızın, Macaristan ile UEFA Uluslar Ligi'nin son maçında karşı karşıya geleceği mücadele öncesi dünya devi Juventus, milli futbolcumuz Merih Demiral için destek paylaşımında bulundu.

İtalya Serie A'nın güçlü takımlarından Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral'a kulübü, A Milli Takımı'mızın, Macaristan ile oynayacağı mücadele öncesi destek paylaşımında bulundu.



Juventus yapmış olduğu paylaşımda;



Bu akşam Merih Demiral'lı Türkiye, Macaristan'da zafer peşinde. İyi şanslar

Questa sera, @Merihdemiral e la sua 🇹🇷 cercano la vittoria in Ungheria. 👊🏻 In bocca al lupo! #NationsLeague pic.twitter.com/hgxalvc00V — JuventusFC (@juventusfc) November 18, 2020

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