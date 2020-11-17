17 Kasım 2020, Salı

MİLLİ TAKIM

Türkiye U21 - Kosova U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | 2021 U21 Avrupa Şampiyonası

Türkiye U21 - Kosova U21 maçı A Spor'da!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 Giriş Tarihi: 17.11.2020

Yeni teknik direktörü ile yeni bir oluşuma giren Futbol Takımı, ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Kosova U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Türk futbolunun geleceğine damga vuracak futbolcular A Spor'da sahne alacak! ( Takım), U21 Milli Takımı'na karşı mücadele edecek.

TÜRKİYE U21 - KOSOVA U21 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - Kosova U21 karşılaşması 17 Kasım 2020 Salı saat 19:00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndan canlı yayınla A Spor'da…

TÜRKİYE U21 ADAY KADRO

Ümit Kosova maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu ( A.Ş.), İrfan Can Eğribayat (Göztepe A.Ş.), Abdülsamed Damlu (Yeni Malatyaspor)

Defans: Serkan Asan ( A.Ş.), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir ( FK), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.), Arda Kızıldağ ()

Orta Saha: Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (), Ahmet Canbaz (Trabzonspor A.Ş.), Melih İbrahimoğlu (SK Rapid Wien), Erkan Eyibil (), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray A.Ş.), Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)

Forvet: Enes Karakuş (Medipol Başakşehir FK), Güven Yalçın (Beşiktaş A.Ş.), Halil İbrahim Dervişoğlu (FC Twente), Ali Akman (Bursaspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği), Yusuf Barası (Az Alkmaar)

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