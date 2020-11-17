17 Kasım 2020, Salı

MİLLİ TAKIM

Türkiye - Kosova maçı CANLI İZLE

Türkiye - Kosova | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 Giriş Tarihi: 17.11.2020

Türk futbolunun geleceğine damga vuracak futbolcular A Spor'da sahne alıyor! U21 'nde U21 ( Takım), U21 'na karşı mücadele ediyor. Türkiye - Kosova maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Türk futbolunun geleceğine damga vuracak futbolcular A Spor'da sahne alıyor! U21 'nde U21 ( Takım), U21 'na karşı mücadele ediyor.

TÜRKİYE U21 - KOSOVA U21 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Türkiye U21 - Kosova U21 saat 19:00'da başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE - KOSOVA İLK 11'LER

Türkiye: , Serkan, Arda , Atakan, Cemali, Berat, Erkan, Berkan, Ali, Güven, Halil

Kosova: Bisinger, Kapra, Kurtulus, Sadriu, Hamdiju, Kqiku, Vitija, Zekaj, Jashari, Mustafa, Baftiu.

TÜRKİYE U21 ADAY KADRO

Ümit Milli Takımımızın Kosova maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu ( A.Ş.), İrfan Can Eğribayat (Göztepe A.Ş.), Abdülsamed Damlu (Yeni Malatyaspor)

Defans: Serkan Asan ( A.Ş.), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir ( FK), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.), Arda Kızıldağ ()

Orta Saha: Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (), Ahmet Canbaz (Trabzonspor A.Ş.), Melih İbrahimoğlu (SK Rapid Wien), Erkan Eyibil (), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray A.Ş.), Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)

Forvet: Enes Karakuş (Medipol Başakşehir FK), Güven Yalçın (Beşiktaş A.Ş.), Halil İbrahim Dervişoğlu (FC Twente), Ali Akman (Bursaspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği), Yusuf Barası (Az Alkmaar)

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Türkiye 1-0 Kosova
GOL | Türkiye 2-0 Kosova

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