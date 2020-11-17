17 Kasım 2020, Salı

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Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı mesaisi sürüyor! Samatta ve Sosa...

F.Bahçe'de G.Birliği mesaisi! Samatta ve Sosa...
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Giriş Tarihi: 17.11.2020

'in 9. haftasında oynanacak Gençleribirliği maçının hazırlıklarını sürdüren 'de , , ve takımla birlikte çalıştı.

'de ile karşılaşacak olan bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas çalışması ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. , , ve takımla birlikte çalışırken, ve 'in tedavilerine devam edildi. ile Diego Perotti ise rejenerasyon çalışması ile idmanı tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını 18 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.



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