Türkiye-Rusya | CANLI
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takım'ımız Rusya'yı ağırlıyor. Millilerimizin mutlak 3 puanla sahaya çıkacağı karşılaşmanın tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takım'ımız Rusya'yı ağırlıyor. Millilerimizin mutlak 3 puanla sahaya çıkacağı mücadelenin tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
TÜRKİYE-RUSYA MAÇI İLK 11'LER
Türkiye: Mert, Zeki Çelik, Merih, Kaan Ayhan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Kenan, Hakan, Cengiz, Cenk Tosun.
Rusya: Guilherme, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Zabolotny, Cheryshev.
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti:
Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta alanda Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu'nu sahaya süren Şenol Güneş, hücum hattının sağında Cengiz Ünder, solunda Kenan Karaman'ı görevlendirdi. Güneş'in gol yollarındaki tercihi ise Cenk Tosun oldu.
CENK TOSUN 399 GÜN SONRA MİLLİ TAKIMLA RESMİ KARŞILAŞMAYA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle futboldan uzun süre uzak kalan Cenk Tosun, 399 gün sonra milli forma ile resmi bir karşılaşmada görev aldı. Son olarak Türkiye'nin deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada görev alan Cenk Tosun, bu tarihten sonra resmi maçlarda milli takım forması giymemişti. Geçtiğimiz çarşamba günü Hırvatistan ile oynanan hazırlık karşılaşmasında görev yapan Cenk Tosun, resmi müsabakalardan 399 gün sonra forma giydi.
TÜRKİYE - RUSYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
15 Kasım Pazar günü saat 20:00'da Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
TÜRKİYE - RUSYA MAÇININ HAKEMİ KİM?
Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak maçı yönetiyor. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapıyor.
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