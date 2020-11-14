Türkiye-Rusya maçı öncesi Şenol Güneş konuştu! "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç"

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile karşılaşacak A Milli Takım'da, teknik direktör Şenol Güneş karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Güneş, Rusya'nın çok dinamik bir takım olduğunu belirtti ve "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç" ifadelerini kullandı.| Son dakika Milli Takım haberleri

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile karşılaşacak A Milli Takım'da, teknik direktör Şenol Güneş karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Güneş'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Futbola başlarken Ay-Yıldızı temsil etme hayalim vardı. Oyuncu olarak da teknik adam olarak da yaptığım işin en iyisini yapmaya çalıştım. İşimi her zaman aşkla yaptım.

Bu maçı her bakımdan kazanmak zorunda olduğumuz bir maç olarak görüyoruz. Rusya iyi bir takım, dinamik bir takım. Yarış devam ediyor, maçı kazanmak istiyoruz.

Vida'nın testi bizim maçla ilgili değildi. Maç sonunda öğrendik. Vida'ya yapılan testin sonucu bizim maçtan önce çıkabilirdi.

Sağlıklı oyunculardan kadro kuruyoruz. Önce futbolcularımızın sağlığını sonra maçı kazanmayı düşünüyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına hepimiz dikkat etmeliyiz."

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