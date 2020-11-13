Türkiye - Avusturya | CANLI
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'mız 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki 9. maçında Avusturya ile kozlarını paylaşıyor. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas ile yeni bir oluşuma giren Ümit Milli Futbol Takımı, Avusturya ile karşılaşıyor. Türk futbolunun geleceğine damga vuracak futbolcular A Spor'da sahne alıyor!
Saat 20.00'de başlayan ve Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Türkiye U21 - Avusturya U21 karşılaşması A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
TÜRKİYE - AVUSTURYA İLK 11'LER
Türkiye: Ersin, Bünyamin, Rıdvan, Hüseyin, Ravil, Berat, Ömer Faruk, Erkan, Güven, Ali, Halil
Avusturya: Ehmann, Wöber, Maresic, Thurnwald, Klarer, Danso, Nussbaumer, Wolf, Grüll, Schnegg, Arase
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