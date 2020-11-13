13 Kasım 2020, Cuma

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Türkiye - Avusturya | CANLI

Türkiye - Avusturya | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 Giriş Tarihi: 13.11.2020

'mız 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki 9. maçında ile kozlarını paylaşıyor. 'nda oynanan karşılaşmayı A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Yeni teknik direktörü ile yeni bir oluşuma giren , ile karşılaşıyor. Türk futbolunun geleceğine damga vuracak futbolcular A Spor'da sahne alıyor!

Saat 20.00'de başlayan ve Yeni 'nda oynanan - Avusturya U21 karşılaşması A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE - AVUSTURYA İLK 11'LER

Türkiye: Ersin, Bünyamin, Rıdvan, Hüseyin, Ravil, Berat, , Erkan, Güven, Ali, Halil

Avusturya: Ehmann, Wöber, Maresic, Thurnwald, Klarer, Danso, Nussbaumer, Wolf, Grüll, Schnegg, Arase


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