Yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas ile yeni bir oluşuma giren Ümit Milli Futbol Takımı, Avusturya ile karşılaşıyor. Türk futbolunun geleceğine damga vuracak futbolcular A Spor'da sahne alıyor!

Saat 20.00'de başlayan ve Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Türkiye U21 - Avusturya U21 karşılaşması A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE - AVUSTURYA İLK 11'LER

Türkiye: Ersin, Bünyamin, Rıdvan, Hüseyin, Ravil, Berat, Ömer Faruk, Erkan, Güven, Ali, Halil

Avusturya: Ehmann, Wöber, Maresic, Thurnwald, Klarer, Danso, Nussbaumer, Wolf, Grüll, Schnegg, Arase





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