12 Kasım 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Yunanistan-Türkiye | CANLI

Yunanistan-Türkiye | CANLI
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 12.11.2020

elemelerinde 'mız karşısında rövanş mücadelesine çıkıyor. Millilerimiz, ilk maçtan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Mücadelenin CANLI yayını ve .com.tr'de...

'nda play-off elemelerinde ilk maçta 3-3 berabere kalan , karşısında galibiyeti hedefliyor.

Turu geçenin 2022 Futsal Avrupa Şampiyonası'na adını yazdıracağı mücadele ve .com.tr'den canlı yayınlanıyor...

Canlı yayını izlemek için:

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