12 Kasım 2020, Perşembe
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Yunanistan-Türkiye | CANLI
2022 Futsal Avrupa Şampiyonası elemelerinde Futsal Milli Takımı'mız Yunanistan karşısında rövanş mücadelesine çıkıyor. Millilerimiz, ilk maçtan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Mücadelenin CANLI yayını A Spor ve aspor.com.tr'de...
2022 Futsal Avrupa Şampiyonası'nda play-off elemelerinde ilk maçta 3-3 berabere kalan Futsal Milli Takımı, Yunanistan karşısında galibiyeti hedefliyor.
Turu geçenin 2022 Futsal Avrupa Şampiyonası'na adını yazdıracağı mücadele A Spor ve aspor.com.tr'den canlı yayınlanıyor...
Canlı yayını izlemek için:
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