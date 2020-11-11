UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan maçları öncesinde A Milli Futbol Takımı'mız, özel karşılaşmada Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde sırasıyla Rusya ve Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mız, özel maçta Hırvatistan'ı konuk ediyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Caner, Mert Çetin, Ozan Kabak, Nazım Sangare, Dorukhan, Okay, Orkun Kökçü, Deniz Türüç, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.

Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Vida, Pongracic, Melnjak, Rog, Badelj, Brekalo, Pasalic, Orsic, Budimir.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye - Hırvatistan maçı 11 Kasım 2020 günü saat 20.45'te TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

İLK MAÇ 1996'DA

İki ülke A milli futbol takımları ilk kez 11 Haziran 1996'da, İngiltere'de düzenlenen 10. Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde karşılaştı. Nottingham kentinde yapılan maçı Hırvatistan, Vlaovic'in 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Türkiye ile Hırvatistan ikinci randevuda 12 Haziran 1997'de Japonya'da düzenlenen Kirin Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sendai'deki maç 1-1 sona ererken, Türkiye'nin golünü Ertuğrul Sağlam attı. Taraflar arasındaki üçüncü sınav 31 Mart 2004 tarihinde Zagreb'de yapıldı. 2-2 biten özel maçta Türkiye'nin gollerini Zafer Biryol ve Çağdaş Atan kaydetti.

PENALTILARLA GELEN YARI FİNAL

İki ekip arasındaki en önemli karşılaşma ise EURO 2008'de, Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan çeyrek final maçı oldu.

20 Haziran 2008'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatma bölümünün 119. dakikasında Hırvatistan, Klasnic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Türk Milli Takımı, 120+1. dakikada Semih Şentürk'ün attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maçı penaltılara taşıdı.

Türk Milli Takımı, penaltılarda Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop ile 3 gol bulurken, Hırvatistan, Modric, Petric ve Rakitic'in ayağından 3 penaltı kaçırdı ve milliler maçtan penaltılarla 3-1 galip ayrılıp, adını yarı finale yazdırdı.

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