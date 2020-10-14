Türkiye - Sırbistan | CANLI

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız, Sırbistan ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Millilerimizin mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağı maçın tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde puan kaybına tahammülü olmadığı mücadelede Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetiyor. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Okay, Hasan Ali, Mahmut, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

Sırbistan: Dmitrovic, Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milikovic-Savic, Maksimovic, Ristic, Djuricic, A. Mitrovic.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi B Grubu 3. maçında Türkiye'nin Sırbistan'ı Türk Telekom Arena Stadyumu'nda konuk edeceği maç 21.45'te başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

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