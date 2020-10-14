Türkiye - Sırbistan | CANLI
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız, Sırbistan ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Millilerimizin mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağı maçın tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde puan kaybına tahammülü olmadığı mücadelede Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetiyor. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov.
TÜRKİYE-SIRBİSTAN İLK 11'LER
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Okay, Hasan Ali, Mahmut, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.
Sırbistan: Dmitrovic, Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milikovic-Savic, Maksimovic, Ristic, Djuricic, A. Mitrovic.
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi B Grubu 3. maçında Türkiye'nin Sırbistan'ı Türk Telekom Arena Stadyumu'nda konuk edeceği maç 21.45'te başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama