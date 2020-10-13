13 Ekim 2020, Salı

MİLLİ TAKIM

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: İngiltere - Türkiye | Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu

Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 Giriş Tarihi: 13.10.2020

U21 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde ile karşı karşıya geliyor. Dev mücadele öncesi Ümit Milli Takımı'mızın ilk 11'i belli oldu.

U21 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde ile karşı karşıya geliyor. Dev mücadele öncesi Ümit Milli Takımı'mızın ilk 11'i belli oldu.

TÜRKİYE'NİN İLK 11'İ

Türkiye:Altay, Cemali, Ravil, Hüseyin, Serkan, Ahmet, Berat, Oğulcan, Halil, Ömer Faruk, Güven.

İNGİLTERE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İngiltere - Türkiye maçı 13 Ekim Salı günü saat 21:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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